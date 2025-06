Sulla raccolta differenziata si delineano sviluppi positivi sulla Tari che, in linea generale, potrebbe diminuire, secondo le previsioni, anche del 4 per cento e con punte, per alcuni settori, anche del 10 per cento. Il nuovo regolamento di applicazione sulla tassa dei rifiuti, con le modifiche, sarà al centro della riunione del consiglio comunale, che è stato convocato per il 30 giugno, alle ore 18 con ben 8 punti all'ordine del giorno.

Il consiglio dovrà pronunciarsi sull'andamento della situazione, proprio sulle tariffe, sulle quali le minoranze manifestano qualche perplessità. In ogni caso, la situazione della raccolta differenziata a Macomer è in positivo, con la percentuale che sfiora il 76 per cento, che porta benefici legati alla premialità.

"Stiamo procedendo verso un cambiamento nella gestione della raccolta- dice l'assessore all'ambiente, Toto Listo- questa amministrazione intende compiere un altro salto nella qualità del servizio. Abbiamo infatti predisposto il bando per l’affidamento del nuovo servizio di raccolta rifiuti, che sarà adeguato alla tariffa puntuale con l’utilizzo di tecnologie che permettano di analizzare i conferimenti, con tutta una serie di servizi di igiene a servizio della città. La redazione del bando è stata affidata alla provincia di Sassari, quale stazione appaltante, poiché si tratta di un bando comunitario che supera le soglie previste per la gestione da parte del comune. Auspichiamo quindi un netto miglioramento del servizio ed una diminuzione delle tariffe a medio lungo termine, grazie anche alla virtuosità dei cittadini".

Il servizio, attualmente affidato alla Ciclat, sembra procedere verso la giusta direzione, anche se non mancano le criticità, che proprio in questi giorni stanno facendo discutere e dividere anche il consiglio comunale. "Criticità residuali- spiega Listo- che sono state affrontate con i responsabili del servizio, i quali si sono messi a disposizione per la risoluzione. Occorre sottolineare però come i responsabili dell’azienda così come gli operatori si sono sempre messi a disposizione della comunità, per far fronte anche a situazioni extra operative, in collaborazione con l’amministrazione e a servizio dei cittadini, come la bonifica del parco del monte di Sant'Antonio. Siamo di fronte a professionisti del settore, e in un contesto come quello di Macomer, possono accadere alcuni disguidi che vengono prontamente sanati grazie ad una ampia collaborazione tra comune e azienda igiene pubblica".

