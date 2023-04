Una lunga e intensa attività di ricerca e divulgazione delle antiche melodie tradizionali del territorio del Marghine e in particolare di Macomer. Compie 50 anni l’associazione culturale “Coro Melchiorre Murenu”, che questa sera alle 19.30, nella chiesa di San Pantaleo festeggerà con un evento aperto a tutta la comunità, per celebrare la “Sacra rappresentazione della Passione”.

E’ il primo di una serie di appuntamenti per ricordare le molteplici attività dell’associazione, impegnata in questi anni anche nello studio e nella riscoperta delle tradizioni e della storia di Macomer. Costituita nell’ottobre del 1973 da una ventina di persone accomunate dalla passione per la musica e il canto popolare corale, nel 1988 l’associazione fonda la Polifonica, introducendo lo studio del “Bel canto” con un vasto repertorio che abbraccia tutti i periodi musicali: dal canto Gregoriano alla musica contemporanea oltre a numerosi brani classici del Natale, canti della Settimana Santa e mottetti sacri e madrigali. L’associazione inoltre si è distinta a livello nazionale e internazionale con numerose rassegne, scambi culturali, concerti e concorsi a premi.

«Cinquant’anni di intensa attività e ricchi di soddisfazioni -afferma il presidente del Coro, Giovanni Maria Meloni-, durante i quali abbiamo riscoperto e divulgato le tradizioni macomeresi scomparse da tempo, come i canti antichi dei nostri padri, che oggi abbiamo l’onore di portare anche al di fuori dell’Isola».

