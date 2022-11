L'area industriale di Tossilo diventa sempre di più un polo strategico del settore agroalimentare.

Nella riunione di ieri sera, il consiglio comunale ha dato il via libera alla edificazione, nell'area industriale di Tossilo, di una struttura commerciale, tra le più importanti del territorio, per riaffermare la centralità del capoluogo del Marghine nel contesto regionale. Si tratta di una struttura con circa 2500 metri quadri di coperto, oltre ad un ampio parcheggio, classificata come media struttura di vendita dalla normativa regionale, che sorgerà a poca distanza dalla 131, proposta dalla catena alimentare Eurospin.

"Una struttura dove c'è un messaggio di sviluppo economico ed occupazionale - dice l'assessore all'urbanistica, Andrea Rubattu - che riafferma la centralità geografica strategica di Macomer in tutto il territorio regionale. Auspichiamo che intenti e richieste di questo genere possano essercene delle altre, per basare sul terziario e sui servizi alla persona il futuro dell'intera area. Da 20 anni a Tossilo è venuta meno un altro tipo di industria e da allora si sono create le condizioni per invertire la tendenza".

Macomer, in questi ultimi anni, grazie alla sua centralità geografica, sta diventando il polo logistico regionale della grande distribuzione alimentare, dove si sono insediati grandi gruppi alimentari e dove le grandi attività di produzione agroalimentare (formaggio e carni), crescono e si espandono.

"Il nostro territorio piace ai grandi gruppi - dice la vice sindaca Rossana Ledda - fatto che ci rende positivi. Speriamo che questo possa smuovere la Regione, affinché si possa dare vita al nuovo consorzio industriale, che vede assieme i Comuni di Macomer e Borore.

