Soluzioni immediate non se ne intravedono. La drammatica vertenza di Tossilo, con gli operai senza stipendio e senza futuro e col mancato avvio del nuovo termovalorizzatore e l'impianto di trattamento dei rifiuti, sarà al centro dell'incontro convocato dal Prefetto di Nuoro, Gianfranco Dionisi. L'incontro è stato fissato per le 11.30 del 26 gennaio in prefettura.

L'ordine del giorno prevede l'agevolazione della ripresa delle attività industriali, evitare ogni possibile situazione di turbativa per l'ordine pubblico e dare garanzie ai lavoratori coinvolti. Sono invitati a partecipare gli assessori regionali all'Industria e Ambiente, la Provincia, i sindaci di Macomer e Borore, il presidente dell'Unione dei Comuni, il commissario liquidatore del Consorzio Industriale, il presidente della Tossilo Spa e Cgil, Cisl e Uil.

Sarebbe invece stato annullato il vertice che si doveva tenere domani a Cagliari tra il Commissario liquidatore del Consorzio Industriale, Mario Zacchino, e gli assessori regionali all'Industria e Ambiente, che dovevano dare risposte immediate legate all'erogazione di risorse per consentire il pagamento degli stipendi e l'avvio degli impianti. Confermato l'incontro per lunedì 23 gennaio tra il presidente della Tossilo Spa, Antonio Delitala, con i sindacati. Tutto però è puntato sul tavolo convocato dal Prefetto di Nuoro, che potrebbe costringere la Regione ad un intervento immediato per l'avvio dell'intera attività legata alla piattaforma dei rifiuti. Cosa attesa dai comuni di mezza Sardegna.

