Sono state approvate i giorni scorsi le graduatorie provvisorie dei bandi dedicati all'educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia e quelle primarie. Si tratta in sostanza dell'avvio della fase finale del progetto Kent'Erbas, ideato dal Gal Marghine, con una aggregazione guidata dal dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari, con la partecipazione di Laore, quindi di ben 27 pastorali del Marghine, che allevano bovini da latte e da carne, legato alla produzione di latte, formaggi e carne di qualità su pascoli incontaminati del Marghine. Un progetto per educare le nuove generazioni ad una alimentazione locale sostenibile, con particolare attenzione per i soggetti maggiormente vulnerabili. Si procede anche agli investimenti nelle aziende agricole, quelle pastorali che utilizzano il pascolo naturale. "Una iniziativa dove sono coinvolte le scuole dell'infanzia e quelle primarie, con la realizzazione di progetti per le fattorie didattiche e agriturismo- spiega Serenella Salis, presidente del Gal Marghine- attraverso i soggetti del settore e con la partecipazione delle scuole. Si investe quindi nelle aziende pastorali, che sono state premiate per l'utilizzo di pascoli naturali, che fanno una agricoltura sana e di alta qualità, anche per l'acquisto di attrezzature e quanto altro. I pascoli naturali ed incontaminati è un fatto che nel Marghine è consolidato nei secoli. Siamo contenti che tutte le parti sociali coinvolte nei bandi, in questa iniziativa abbiamo abbracciato tutte le attività produttive dell'agro alimentare, diventando protagoniste nel territorio". Il Marghine, secondo gli studi effettuati per il progetto Kent'Erbas, è ricco di pascoli naturali, come tante altre zone della Sardegna, quindi in grado di ottenere produzioni zootecniche di alta qualità a partire da animali alimentati nei pascoli naturali. "Il coinvolgimento delle scuole è importante- aggiunge Serenella Salis- perchè si educano i bambini ad una alimentazione sana, con prodotti provenienti da pascoli naturali".

