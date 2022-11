E' iniziata oggi l'avventura nazionale per il giovane tennista di Macomer, Davide Corrias, 11 anni, il quale dopo aver conquistato il titolo regionale Under 11, sta partecipando alla competizione Juniores master, che si sta svolgendo a Torino alla Stampa Sporting.

Per il giovane campioncino, del Circolo Tennis Macomer, c'è una cittadina in festa. Davide Corrias è stato il vincitore assoluto nelle selezioni regionali, sbaragliando tutti gli altri concorrenti. Le selezioni si sono disputate in tutte le regioni italiane.

Davide Corrias, assieme al coach Alberto Sciuntu, essendosi aggiudicato il titolo regionale per la categoria Under 11, da oggi parteciperà al Master finale della competizione Juniores Master che si stanno svolgendo a Torino, fino al prossimo venerdì.

L'intera Sardegna del tennis tifa per il giovanissimo campione, ma la sua avventura è particolarmente seguita a Macomer. "Un grande giorno per il nostro circolo e per la nostra cittadina- dice il sindaco Antonio Succu- perchè il nostro Davide Corrias è diventato l'orgoglio della nostra comunità. Auguriamo al nostro campioncino una lunga carriera".

