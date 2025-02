Organizzano attività ludiche e ricreative, volte a trasmettere la cultura dello sport, soprattutto tra i giovani. Sono già impegnati in attività ricreative e di aggregazione.

Il Cagliari Club, costituito recentemente e che raccoglie già centinaia di sostenitori, mira a diventare un punto di riferimento con l'organizzazione di attività ludiche e ricreative.

Il Cagliari Club si è quindi organizzato con un direttivo, diventando subito un’importante realtà sociale a Macomer.

«I soci sostenitori sono sempre in crescita - dice il presidente, Antonello Satta- siamo in stretto contatto con il centro coordinamento Cagliari Club, associazione ufficialmente riconosciuta dal Cagliari Calcio. Nel quadro delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della cultura, dello sport e delle attività e iniziative nel campo ricreativo e sociale, chiediamo al Comune di valutare la possibilità di assegnarsi un edificio, o parte di esso, per compiere queste attività e essere un punto di riferimento per tutti».

Serve dunque una sede dove potersi incontrare, per elaborare e promuovere iniziative, col consiglio direttivo, dei tanti sostenitori e tifosi del Cagliari. «Le prime riunioni- aggiunge il presidente- che si sono tenute in una sede di emergenza, hanno gà messo in atto solidi vincoli di amicizia, di solidarietà e spirito di collaborazione».

