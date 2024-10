Hanno dato vita ad un’iniziativa importante, che va oltre l'animazione della Messa domenicale. Un video girato in una vigna, con un canto particolare, quello dell'Offertorio, "Dono di Eternità", che vuole essere un messaggio al mondo giovanile, ma soprattutto un omaggio all'intera comunità.

Un messaggio di pace e di fratellanza, col video realizzato con tanta semplicità, con un lavoro certosino, che vede protagonisti un gruppo di cantori e musicisti, impegnati nell'animazione delle messe domenicali. Un’iniziativa spontanea, che sta facendo il giro del web e già presa ad esempio da altri gruppi giovanili che frequentano la parrocchia, per dare un servizio alla Chiesa, ma anche per instaurare un legame di amicizia.

«E' bello che ci sia un gruppo che ha questi doni - dice il vice parroco, don Leonardo Arca - un lavoro semplice, dedicato alla Chiesa e all'intera comunità».

Uno dei protagonisti principali, Andrea Ledda, che ha avuto l'intuizione e messo insieme un gruppo di musicisti e cantori, per lo più giovani, parla di un dono immenso per la comunità. «Per noi che abbiamo sempre vissuto la musica cristiana, credere in un progetto musicale per condividere i nostri brani è importante e quindi diventa un dono anche per noi che lo abbiamo realizzato. Un messaggio di pace, fratellanza e inclusione per tutti».

Al progetto partecipano, oltre ad Andrea Ledda, le cantanti Antonietta Murgia e Angela Farina, il batterista Pasquale Marigliano, il bassista Luca Demartis, il pluristrumentista Andrea Serra, poi ancora Giovanni Sau e altri giovani, con la partecipazione dei cori parrocchiali di San Francesco, della Santa Famiglia, di San Pantaleo e della Madonna Missionaria.

La presentazione è avvenuta domenica nella chiesa della Santa Famiglia, con una cerimonia religiosa.

