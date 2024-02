Il sindaco contro Poste Italiane per gravi disservizi nell'ufficio di Macomer. L'Atm Postamat, infatti, è un servizio tanto richiesto, ma fuori uso da oltre cinque mesi. Una situazione che è diventata motivo di forte disagio nei confronti dei numerosi utenti, costretti a recarsi nei paesi limitrofi per poter usufruire della normale attività di prelievo di contante.

A nulla, finora, sono valse le ripetute segnalazioni che il Comune ha sollevato per risolvere una situazione che sta creando gravi problemi ai numerosissimi utenti. Una situazione pesante, che assume un carattere ancora più grave alla luce delle numerose interlocuzioni che il Comune ha intrattenuto con Poste Italiane, per cercare di risolvere il problema. Le segnalazioni e le proteste dei cittadini sono ormai quotidiane. «Abbiamo aspettato i tempi di Poste Italiane pensando che il corretto rapporto fra istituzioni agevolasse l'interessamento per la soluzione del problema - scrive tra l'altro in un documento il sindaco, Riccardo Uda - davanti al disinteresse dimostrato è giusto che i cittadini e gli utenti di Macomer sappiano a chi attribuire le responsabilità».

Il sindaco ricorda che lo scorso 3 agosto, in occasione di una teleconferenza con Stefania Anitrini e Claudio Satgia della direzione provinciale, aveva sollecitato l'urgenza di ripristinare il funzionamento dell'Atm Postamat. In quella circostanza Poste Italiane aveva annunciato una profonda ristrutturazione e potenziamento dei servizi dell'ufficio postale di Macomer. «Nulla è stato fatto - scrive il sindaco - lo scorso 15 dicembre abbiamo formalmente scritto alla direzione di Poste Italiane di Nuoro per ricordare la gravità della situazione e richiederne la risoluzione che ritenevamo non più rinviabile».

I gravi disservizi sono più che evidenti e così anche i disagi. «Che senso abbia programmare straordinari stravolgimenti delle uffici territoriali, come il Progetto Polis - scrive Riccardo Uda - quando non si riesce a garantire il corretto funzionamento dei servizi più elementari. Nessuna motivazione tecnica sembra giustificare, come nel caso dell'Atm Postamat, il comportamento di Poste Italiane che ha più il sapore di una grave offesa nei confronti del Comune di Macomer e soprattutto dei suoi cittadini».

