Tanta partecipazione e tanto entusiasmo in un grande evento che ha lo scopo di creare aggregazione e socializzazione. La quinta edizione del torneo di Pinellone, organizzata dall’ASD New Team Macomer, che si è svolto nel Centro Sportivo Sertinu, ha richiamato tanti appassionati. La manifestazione ha confermato, ancora una volta, un ruolo importante nell'attività ricreativa della cittadina, inclusiva e coinvolgente, che ha visto la partecipazione di ben 34 partecipanti.

A trionfare è stata la coppia “AC GL”, con Gabriele Lievore e Sandro Castori, entrambi di Macomer, che hanno vinto la finale contro il trio “I Due Fiori”, con Mauro Musu, Davide Enna e Paolo Cappai, anche loro macomeresi. Per i “Due Fiori” si tratta del secondo secondo posto consecutivo, a conferma di una costante presenza tra i protagonisti del torneo. Al terzo posto si è classificata la squadra “Imodium”, composta da Giuseppe Corda, Ivo Trogu e Andrea Melis, ormai alla quarta partecipazione, con due edizioni già vinte in passato, e una nuova ottima prestazione. Ai quarti di finale le sfide sono state equilibrate, ma colme di colpi di scena: la squadra Imodium ha battuto il Team Mulas, formato da Gianfranco e Gianmario Mulas. AcGl ha superato la coppia composta da Gianni Caria e Luca Locci. I Due Fiori, invece, hanno eliminato i giovanissimi Andrea e Eleonora Corda, in gara come “Dulcolax”, che era anche la coppia più giovane del torneo. Mariano Longu e Donatella Meledina, in gara come coniugi, hanno avuto la meglio sulla coppia “Aluplastic”, formata da Gianluca e Manuel Dessi ( padre e figlio). Nonostante l’eliminazione ai quarti, la coppia Aluplastic si è distinta per aver ottenuto il maggior numero di punti complessivi durante l’intero torneo, ricevendo il premio speciale “miglior giocatore”.

Il torneo si è svolto in un’atmosfera di condivisione, sportività e passione. Ancora una volta la ASD New Team Macomer si conferma protagonista nel promuovere eventi aggregativi di qualità, capaci di coinvolgere appassionati di tutte le età.

