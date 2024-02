Tutto esaurito per il "Carrasegare in Macumere". Il capoluogo del Marghine è stata invaso da migliaia di persone, giunte da tutte le parti dell'isola, ma anche da oltre Tirreno, per assistere alla sfilata delle maschere tradizionali dell'isola e di due gruppi arrivati dalla penisola. In camper, in pullman, in auto, hanno occupato tutti gli spazi disponibili, oltre invadere le pizzerie, ristoranti, bar, anche dei paesi del circondario, che hanno lavorato a pieno ritmo, registrando in alcuni caso il tutto esaurito. "Carrasegare in Macumere", giunto alla decima edizione, ha colpito ancora, grazie all'intuizione della cooperativa Esedra, la Pro Loco, l'associazione culturale Donna Zenobia (la maschera tradizionale di Macomer), altre associazioni e col patrocinio del Comune. Una grande festa, una grande promozione del territorio.

Nel pomeriggio di sabato le vie principali della cittadina, il corso Umberto in particolare, si sono riempite di folla, spesso incontenibile. Circa trecento figuranti hanno dato vita ad uno spettacolo immenso, mandando in visibilio la folla. Non solo il gruppo delle maschere locali (Donna Zenobia), ma soprattutto i gruppi ospiti, che rappresentavano varie zone della Sardegna (Ottana con Boes e Merdules Bezzos), Ula Tirso con Sos Bardianos, Sorgono Is Arestes e s'Urtzu Prestitu, Sestu con i Mustayonis e s'Orku Foresu, Siniscola con Sos Tintinnatos, Teulada con Boinarxiu e su Pastori, Scano Montiferro con S'Ainu Orriadore, la Planargia con S'Accabadora Pianalzesa. Poi i gruppi giunti dalla penisola, quali i Krampus di Naturno (Trentino Alto Adige) e Cucibocca di Montescaglioso, arrivati dalla Basilicata. La sfilata si è poi conclusa in serata nella grande piazza centrale Caduti sul Lavoro, dove è stata organizzata una grande zippolata e dove si è ballato fino a tarda notte. Soddisfatti gli organizzatori.

«Un successo- dice Rossana Muroni, della cooperativa Esedra- che che fa bene all'economia del territorio. Abbiamo però bisogno di un ulteriore sostegno economico". Soddisfatto il sindaco, Riccardo Uda. "Prima con la riapertura del cinema Costantino, adesso col carnevale, la nostra cittadina sta vivendo una fase veramente positiva». Il carnevale proseguirà i prossimi giorni con altre manifestazioni e con la sfilata di carri allegorici.

