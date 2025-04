Gianluca Gaetano ed Elia Caprile, entrambi del Cagliari Calcio, a Macomer per una partita amichevole che si svolta nello stadio di Scalarba, hanno voluto fare una piacevole sorpresa agli ospiti della Rsa gestita da Sereni Orizzonti, nella struttura di Nuraghe Ruggiu. Una piacevole sorpresa sia per gli ospiti e per gli operatori. I due calciatori hanno portato una ventata di novità ed eccitazione negli ospiti, soprattutto agli appassionati dello sport e tifosi del Cagliari.

Dopo qualche scatto e dopo aver fatto visita all'intera, i due giocatori hanno poi raggiunto lo stadio di Scalarba. «Ringrazio di cuore Gaetano e Caprile per la bella visita- dice il direttore della struttura, Alessandro Beccu- questi momenti di vicinanza sono sempre molto preziosi e importanti per i nostri ospiti, per farli sentire parte integrante della comunità».

La struttura dispone di 40 posti letto per anziani non autosufficienti, gestita da Sereni Orizzonti, secondo gruppo italiano nella gestione e costruzione di Rsa. A Nuraghe Ruggiu sono in corso i lavori per l’ampliamento della struttura, che vedrà l’aggiunta di 20 nuovi posti letto.

