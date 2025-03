Nell'area comunale di Sertinu, accanto all'area cani, sono stati piantati decine di alberelli, giovani lecci, tutti di età rilevante. È stata una grande giornata di festa per la festa degli alberi, per l'ambiente, che ha visto protagonisti una cinquantina di ragazzi della scuola media dell'istituto "Giannino Caria", i loro insegnati e il capo di istituto, i vertici e i dipendenti di Forestas, l'amministrazione comunale al completo, quindi il Lion Club di Macomer, che ha proposto il progetto "Tre Alberi per salvare il pianeta". Una iniziativa proposta dal Lion Club, col presidente Giuseppe Pirisi.

«L'obiettivo- dice Pirisi- è quello di mettere alberi a dimora, per sensibilizzare i ragazzi e per costruire quindi il futuro, per la nostra terra e per il mondo. Uno sguardo di speranza».

Il sindaco Riccardo Uda: «Una grande opera di riqualificazione delle aree comunali, che rientra nel nostro obiettivo principale. Un momento educativo importante, per i ragazzi delle scuole e per il futuro della nostra cittadina».

Toto Listo, assessore all'ambiente: «Una preziosa collaborazione tra il Comune, Forestas, le scuole e il Lion Club, per educare i ragazzi alla cultura ambientale».

Sergio Masia, dirigente scolastico: «Convinzione piena che i ragazzi acquisiscano i giusti valori per la tutela dell'ambiente». Sergio Delogu, di Forestas, ha fatto la dimostrazione come si da vita a una foresta.

La direttrice provinciale, Ema Mason aggiunge: «I ragazzi si prenderanno cura degli alberi che loro stessi hanno piantato».

La stessa manifestazione sarà riproposta i prossimi giorni a Bolotana e Borore. «Tutti insieme- dice Tiziana Ferrari, del Lion Club di Macomer- per tingere di verde il mondo e la nostra cittadina».

