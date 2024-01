È sicuro che i giovani parrocchiani e i bambini avranno una guida sicura. È sicuro che il parroco padre Andrea Rossi e il vice, don Marco Saurra, avranno un valido sostegno nell'attività pastorale e nella gestione delle quattro comunità parrocchiali di Macomer. Le stesse comunità ieri si sono unite per la grande festa.

Una folla immensa, infatti, ha riempito all'inverosimile la grande chiesa della Madonna Missionaria, dove don Leonardo Arca, ordinato sacerdote lo scorso 7 gennaio, ad Alghero, ha presieduto e celebrato la prima Messa a Macomer, dove farà parte, assieme al parroco padre Andrea Rossi e don Marco Saurra, del team pastorale che i prossimi anni gestiranno tutte le attività delle quattro parrocchie cittadine.

Don Leonardo Arca, originario di Villanova Monteleone, da dove è arrivata una folta delegazione con a capo il parroco don Francesco Tavera, è arrivato a Macomer tre anni fa (ma vi è stato quando ancora era adolescente). Si è subito bene inserito nella comunità, sostenendo l'azione pastorale e gli ultimi sei mesi da diacono. Ieri sera, subito dopo la messa, il giovane sacerdote si è rivolto a tutti i parrocchiani con fare spigliato, ricevendo applausi calorosi, sotto lo sguardo attento della mamma e dei familiari, visibilmente commossi. Don Leonardo ha raccontato pezzi della sua vita e ha raccontato la sua felicità di far parte della famiglia dei presbiteri.

«La massiccia presenza della gente di questa comunità mi commuove non poco - ha detto il neo sacerdote - mi commuovono i giovani e i bambini, che non sono voluti mancare a questo appuntamento. Con tutti ho già instaurato un dialogo importante». Il benvenuto della cittadina è stato dato in chiesa direttamente dal sindaco, Riccardo Uda e dall'esponente della maggioranza in consiglio comunale, Teresa Buccierelli. La celebrazione di ieri sera è stata animata dai canti eseguiti dai cori delle quattro parrocchie, che si sono riuniti per la circostanza. La grande festa è continuata nella grande sala dei Saveriani, con canti e la grande festa che si è conclusa a tarda notte.

