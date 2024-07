La comunità cristiana e quella sportiva sono in lutto. La notte scorsa, a causa di una lunga malattia, è venuto a mancare Antonello Dore, diacono ed ex allenatore del Macomer e della Macomerese Calcio. Aveva 88 anni.

Da sempre è stato impegnato nelle attività parrocchiali, diventando diacono nel 2005. Ha sempre operato accanto ai vari parroci, ad iniziare da don Mario Cadeddu, nella parrocchia della Santa Famiglia di Nazareth, per proseguire con padre Mario Pesenti e altri parroci che si sono succeduti in questi anni a Macomer, fino a padre Andrea Rossi, parroco unico per le quattro comunità parrocchiali di San Pantaleo, Madonna Missionaria, San Francesco e soprattutto della Santa famiglia di Nazareth. Da oltre 30 anni è stato sempre in prima linea, accanto a chi viveva nella sofferenza, pronto e disponibile a dare conforto a tutti.

Antonello Dore, padre di famiglia, ha sempre operato nel mondo sportivo macomerese, da giovanissimo da calciatore e poi diventando allenatore del Macomer e della Macomerese. La sua scomparsa ha colpito l'intera comunità.

© Riproduzione riservata