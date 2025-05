Non solo criticità, che pure esistono e creano disagio nella sanità del Marghine, ma dal commissario straordinario della Asl di Nuoro, in visita nel poliambulatorio di Macomer, arrivano anche buone notizie. Quella che spicca di più è la riapertura del laboratorio analisi, chiuso dalla Regione otto anni fa, col trasferimento a Nuoro delle competenze. A Macomer, dove finora funzionava solo il centro prelievi, presto riaprirà il laboratorio analisi attrezzato e con nuove tecnologie. Non solo. Il commissario straordinario, Angelo Zuccarelli, ha annunciato anche l'avvio dei lavori per la sistemazione del quarto e quinto piano dell'edificio che ospita il poliambulatorio del Distretto sanitario, per la creazione della cosiddetta Casa di Comunità.

Restano però tante criticità, quale la diabetologia, il centro dialisi (manca il personale), il centro di salute mentale e la riabilitazione, un tempo fiore all'occhiello della struttura sanitaria di Nuraghe Ruggiu. Argomenti che sono stati affrontati ieri pomeriggio durante l'incontro tra il comitato per la tutela della salute del Marghine e i sindaci del territorio. "Zuccarelli ha dato garanzie per le cose da fare nell'immediato- dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda- anche se ha poi detto che non dispone della bachetta magica per risolvere tutti i problemi". Franco Scanu, presidente dell'Unione dei Comuni, ha poi aggiunto: «se sono rose fioriranno».

Francesco Nieddu, a nome del comitato per la tutela della salute, ha anticipato l'azione da mettere in campo nell'immediato. «Proponiamo una iniziativa pubblica, con una assemblea o con un sit-in, magari con la presenza del commissario straordinario. Chiediamo alla Regione strumenti per tutelare la salute nel nostro territorio, senza improvvisazioni. Garanzie per rassicurare le nostre comunità, anche in vista dell'avvio del termovalorizzatore di Tossilo, ancora in fase di collaudo e di prove».

