Macomer diventa città dei gatti. Il Comune, infatti, ha istituito la prima colonia felina, che sarà ospitata nel centro abitato, e che sarà la prima di tante.

Tutto è stato fatto a seguito di una regolare richiesta di un cittadino, accolta con favore dall'amministrazione comunale, che proprio in questi giorni ha chiuso l’iter amministrativo verificandone la fattibilità. Tutto rappresenta una vera e propria novità assoluta.

Le colonie saranno protette e regolate dalla legge dello Stato e disciplinate anche da un’apposita delibera della Giunta regionale del 2010. Le colonie feline vengono indicate dalla norma come «un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà, frequentano abitualmente lo stesso luogo e vengono considerate fonte di equilibrio per l’habitat circostante».

La richiesta è partita da un cittadino, che ha richiesto al Comune l’istituzione formale di una colonia felina mettendo in moto, per la prima volta, l’iter per la sua istituzione.

«E’ una prima esperienza che vogliamo seguire con attenzione - dice l'assessore all’ambiente, Toto Listo, che ha seguito la vicenda coadiuvato dal medico veterinario Arturo Uleri- speriamo di raggiungere gli obiettivi per cui le colonie feline nascono, quindi la possibilità di cura e di accudimento dei numerosi gatti presenti nel territorio comunale in una situazione controllata anche dal punto di vista igienico e sanitario. È comunque un elemento di maggiore civiltà nella gestione di questa problematica che potrebbe, se ben gestita, evitare situazioni di abbandono indiscriminato di cibo a favore dei randagi che, seppur motivata da nobili fini, rischia spesso di creare situazioni insalubri e pericolose capaci di attirare nel tessuto urbano anche animali selvatici in cerca di cibo».

