Quale lo stato delle finanze del Comune e quali sono i motivi reali della profonda crisi istituzionale all'Unione dei Comuni del Marghine? In sintesi è quanto chiede il gruppo di minoranza, Macomer 2030, con Luca Pirisi e Luciana Uda, tramite una interrogazione rivolta al sindaco Riccardo Uda e alla Giunta: si attendono risposte nella riunione del consiglio comunale convocato per martedì sera.

Una riunione che si preannuncia movimentata, visto l'intervento del gruppo di minoranza. «Da approfondimenti con gli uffici finanziari», scrive tra l'altro Macomer 2030 nell'interrogazione, «risulta che il Comune di Macomer ha debiti per circa 10 milioni di euro. Chiediamo al sindaco e alla giunta qual è lo stato delle finanze del Comune, a quanto ammonta il costo del personale e in particolare dell'ufficio di Staff (di nuova costituzione), quale è l'ammontare dei debiti del Comune».

Domandano anche se siano stati completati gli interventi finanziati con i mutui contratti nel 2021 dalla precedente amministrazione e se le risorse siano sufficienti. «Chiediamo», scrivono Pirisi e Uda, «se il Comune prevede di contrarre altri prestiti per finanziare le opere, come ad esempio il collaudo della pista di atletica dello stadio e anche il rifacimento del palazzetto dello sport».

Macomer 2030 chiede se il mutuo contratto per la realizzazione della cappella del nuovo cimitero è sufficiente per il completamento della stessa. «Chiediamo per la mostra del libro, visto che la Regione ha approvato il finanziamenti, quindi il completamento dello stadio, ma in particolare chiediamo conto della profonda crisi istituzionale che si è aperta all'Unione dei Comuni e se risponde al vero che il sindaco di Macomer ha sfiduciato il presidente per la sua appartenenza politica e quali benefici pratici possono avere i cittadini di Macomer da queste condizioni di paralisi dell'ente».

