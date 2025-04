Interessante iniziativa della compagnia barracellare di Macomer, patrocinata dall'amministrazione comunale: un corso Blsd Ia beneficio delle scuole e di altre realtà.

Il corso, nella sede di Bara, è servito ad abilitare una ventina di operatori che hanno seguito il corso Blsd. I partecipanti hanno appreso le tecniche di primo soccorso per persone in arresto cardiaco, incluso l'uso del defibrillatore automatico esterno, e anche le tecniche Pblsd, (Paediatric Basic Life Support defibrillation), con riferimento ai bambini, per riconoscere e trattare un bambino in caso di arresto cardiaco o respiratorio.

Al corso sono intervenuti anche i barracelli di Macomer, Gadoni, la Polizia Locale del Comune di Macomer e l’istituto comprensivi Bechi Luserna.

«Oltre a programmare ulteriori attività di formazione – sottolinea Maurizio Manchinu, comandante della compagnia barracellare di Macomer - abbiamo dato la nostra disponibilità ai partecipanti che a fine corso hanno ricevuto degli attestati per calendarizzare ulteriori giornate di approfondimento che consentano ai nuovi abilitati di affinare le tecniche acquisite e di meccanizzare i movimenti. Non è sufficiente infatti conseguire l’attestato, ma è importante acquisire una dimestichezza per operare in caso di effettiva emergenza».

© Riproduzione riservata