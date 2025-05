Il cantiere è stato aperto. Al via a Macomer, dopo 20 anni di attesa, alla riqualificazione del cosiddetto "Isolato 17", tra la via dell’Uguaglianza e via Toscana, un'area di oltre 15mila metri quadri, che sarà resa vivibile e funzionale.

Un intervento che sanerà una ferita urbanistica aperta a due passi dal centralissimo Corso Umberto, in un’area ad altissima vocazione commerciale e di servizi. L’isolato interessato, pur svolgendo una importante funzione di parcheggio scoperto, presenta un’ampia superficie, di circa 5 mila metri quadri di sterrato e verde incolto. Una distesa polverosa nella stagione estiva e spesso fangosa nelle giornate piovose.

«L’intervento predisposto dal Comune- spiega l’assessore ai lavori pubblici Aldo Demontis-si prefigge l’obiettivo generale di riqualificare l’intero spazio attraverso la sistemazione delle superfici viarie pedonali, le aree destinate a parcheggio e la creazione di un’area attrezzata per il gioco e il tempo libero oltre alla realizzazione necessaria dell’impianto di illuminazione pubblica e di quello di smaltimento delle acque meteoriche. Abbiamo deciso di ricavare un’ampia area da destinare a parcheggio realizzando circa una settantina di stalli per le auto per venire incontro a un’esigenza molto sentita da parte delle numerose attività commerciali e di servizio ospitate nel Corso Umberto e nelle vie adiacenti».

Una parte dei parcheggi previsti sarà posizionato anche al lato della via dell’Uguaglianza. La stessa area destinata a parcheggio, solo in alcuni giorni del mese indicati dall’Amministrazione, svolgerà la funzione di area mercatale che sia punto di riferimento per la cittadinanza. Per agevolare lo svolgimento di questa funzione è prevista la realizzazione dell’alimentazione elettrica a servizio degli ambulanti che parteciperanno con l’installazione di apposite colonnine chiuse da portelli che consentiranno di gestire il servizio in assoluta sicurezza. L’area gioco e di incontro verrà realizzata nello spazio di contorno, inserito fra due edifici presenti, nel quale verranno installati giochi per bambini da inserire su una pavimentazione antitrauma e sedute ombreggiate da alberature.

