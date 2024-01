Basta con l'isolamento sociale. Apre i prossimi giorni il Centro Socio Educativo, che significa una importante opportunità per gli anziani. Il centro sarà ospitato nei locali della casa dell'anziano di viale Nenni. È la nuova iniziativa realizzata dall'assessorato ai servizi sociali del Comune, tutta dedicata agli anziani di Macomer. È denominato Centro Socio Educativo per Anziani e avrà le caratteristiche di un servizio semi residenziale. L'apertura del centro si prefigge l'obiettivo di costruire una nuova opportunità messa a disposizione dai servizi sociali del Comune per rispondere alle esigenze manifestate da persone anziane e dalle loro famiglie. Le finalità saranno quelle di garantire un'alternativa valida all'inserimento degli anziani, parzialmente non autosufficienti, in strutture residenziali e di assicurare un sostegno alle loro famiglie in determinate fasce orarie della giornata.

«L'obiettivo - è spiegato in una nota dell'assessorato ai servizi sociali - è quello di garantire, agli anziani ospitati nel centro, standard di vita qualitativamente elevati sotto il profilo sociale, sanitario e psicologico, evitando o ritardando, per quanto possibile, il loro ricovero in strutture residenziali. L'esperienza servirà anche a evitare il loro allontanamento definitivo dal contesto familiare, abitativo e sociale, il loro isolamento sociale o addirittura l'abbandono. Sarà un sostegno anche per i familiari che si trovino impossibilitati a garantire un'assistenza continua ai loro cari».

Gli anziani parteciperanno alle attività culturali, ricreative ed educative, potenziando anche il collegamento dei servizi presenti nel territorio e le famiglie, cercando anche di rafforzare iniziative si supporto che abbiano carattere intergenerazionale. La struttura potrà ospitare, dal lunedì fino al sabato (dalle 9 alle 14) un numero massimo di 10 anziani autosufficienti e sarà il gestore del servizio ad accogliere e valutare le richieste di accesso in collaborazione con il servizio sociale. Si proporranno attività culturali nel campo delle arti visive, teatrali, letterarie e musicali, oltre alla proposta di laboratori manuali e creativi da realizzare in gruppo. Sarà garantita anche un'educazione motoria, garantita da personale specializzato. Il servizio avrà una durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili.

