A Macomer ci sono risorse per oltre 20 milioni di euro e saranno spese in particolare per i servizi, per la cultura e per l'ambiente, per il sociale.

Sono gli aspetti importanti del bilancio di previsione, approvato ieri sera dal consiglio comunale, quindi prima del 31 dicembre, che evita il ricorso all'esercizio provvisorio, ma anche per spendere in dodicesimi.

"Il bilancio appena approvato mette alcuni punti fermi - dice l'assessore competente, Gianfranco Congiu - intanto non ci sarà nessun incremento di imposte, nessuna variazione di aliquote in un momento particolarmente complicato per la vita delle famiglie e delle imprese. Non solo: manteniamo e, in alcuni casi rafforziamo e potenziamo i servizi offerti al cittadino, come la manutenzione del verde pubblico, che non solo triplica la dotazione finanziaria, ma potenzia il servizio nella nostra cittadina, con l'assunzione a tempo indeterminato di due giardinieri altamente professionalizzati, per garantire il presidio quotidiano del verde pubblico".

Un bilancio che consente anche il pagamento integrale dei fornitori e delle imprese appaltatrici, ma anche con la garanzia dell'erogazione dei servizi più importanti, legati alla cultura ed eventi ad essa legati, la manutenzione delle scuole, delle strade, degli impianti di pubblica illuminazione, la manutenzione degli impianti sportivi, la raccolta dei rifiuti, interventi per quanto concerne i servizi sociali, l'istruzione, assieme ai contributi alle associazioni e alle società sportive.

"Sono estramamente soddisfatto- dice Congiu- a rendo merito al grande lavoro svolto dalla macchina amministrativa. È raro vedere un'amministrazione comunale approvare il proprio bilancio entro il 31 dicembre. Noi ci siamo riusciti".

