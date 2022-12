Una giornata formativa dedicata al Monte di Sant'Antonio di Macomer.

La montagna, tanto cara ai macomeresi e interessata da un importante piano forestale particolareggiato e di valorizzazione, il primo caso in Sardegna, è infatti diventata oggetto di studio da parte di università e istituti tecnici.

In questo contesto si è svolta la giornata formativa, che ha coinvolto gli studenti della Facoltà di Scienze forestali e ambientali di Nuoro e quelli del corso agrario dell'istituto tecnico "S.Satta" di Macomer, assieme ai docenti ed esperti forestali e ambientali, con gli amministratori comunali, Filomena Colleo e Mariano Cadoni.

Alla importante iniziativa hanno partecipato anche i rappresentanti della società Elighes, con Irene Piredda e il funzionario dell'ufficio ambiente del Comune di Macomer, Fabrizio Puddu.

Un confronto a tutto campo, per avere maggiori conoscenze sull'aspetto floristico, faunistico e ambientale del monte di Sant'Antonio.

Insieme gli studenti hanno compiuto una escursione e studiato le particolarità forestali del monte di Macomer.

«Una iniziativa importante, per creare nuove sinergie, necessarie affinché le generazioni future siano parte attiva nello studio e nella pianificazione di questa montagna - dice l'assessore ed esperta forestale, Filomena Colleo - portare la gestione forestale sostenibile nelle scuole e nell'università, per raccontare ai bambini e i ragazzi il grande valore del bosco e della sevicoltura, quindi quanto è importante per far si che loro poi diventino protagonisti delle scelte da fare e per la valorizzazione della nostra montagna».

Una iniziativa che vuole essere il primo passo verso una partecipazione sempre più attiva dell'università e delle scuole.

