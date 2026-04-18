Vale 2 milioni e mezzo di euro il primo intervento messo in campo dall'amministrazione comunale di Macomer per eliminare il degrado e riqualificare la rete viaria.

I lavori sono stati appaltati e interesseranno particolarmente gli ingressi principali, da Bosa e Sassari, da Cagliari, Oristano e Nuoro e quello per Santu Lussurgiu.

Le operazioni di riqualificazione urbana inizieranno entro il mese di maggio. Sarà per primo interessata la strada comunale (ex 129), che dal bivio di Bosa, conduce all'ingresso nord della cittadina, attraversa via Lussu e prosegue fino alla rotatoria col monumento Palatucci. L'altro importante intervento riguarda la bitumazione della strada che dall'ingresso sud (Nuoro, Cagliari, Oristano), cosiddetto "Posto Blocco", conduce fino al municipio, quindi all'inizio del corso Umberto. Questi due primi interventi costeranno un milione e 300mila euro, con un ribasso di 270mila euro. Altri 900 euro saranno investiti per la riqualificazione stradale nella zona industriale vecchia, dei caseifici, dove ancora resistono i vecchi caseifici e lo stabilimento Alas. Saranno sistemate le strade nel rione di Santa Maria, davanti all'antica chiesetta, poi a Scalarba con varie strade.

«E' solo l'inizio - dice l'assessore ai lavori pubblici, Danilo Masala - abbiamo trovato una cittadina in completo dissesto, in condizioni disperate, dove in tanti anni non sono state fatte le necessarie manutenzioni. E' però evidente che bisogna dotare la cittadina di una circonvallazione che colleghi le due aree industriali, da Bonu Trau fino a Tossilo, per evitare il passaggio all'interno abitato del traffico pesante, che rovina le strade».

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