La riqualificazione delle aree riservate ai cani è iniziata. Il problema, sollevato in consiglio comunale con una interpellanza del gruppo di minoranza 2030, è al vaglio dell'amministrazione comunale, che sta predisponendo un regolamento specifico sull'utilizzo delle tre aree cani, per la gestione condivisa con i proprietari degli animali. Scelte programmate, volte ad avviare una collaborazione tra il Comune e privati per modificare in positivo un settore sempre più importante nelle attività dedicate al tempo libero dei cittadini da cui dipendono anche il decoro e la cura del patrimonio comunale. Sarà quindi il consiglio comunale ad approvare il progetto.

«In attesa dell’approvazione di norme e regole per il l'utilizzo delle aree cani- spiega l’Assessore all’Ambiente del Comune Toto Listo- l’Amministrazione comunale ha già predisposto numerosi interventi, che comprende la realizzazione dei cancelli alla piantumazione di alberi, dalla sistemazione delle recinzioni all’installazione di un accesso all’acqua non dimenticando in alcune di esse la sistemazione dell’impianto di illuminazione per rendere i tre siti maggiormente fruibili e funzionali. Ulteriori iniziative saranno realizzate e siamo disponibilissimi a giungere ad accordi che consentano la concessione delle aree al mondo dell’associazionismo e del volontariato, per una gestione condivisa fra Comune e privati che consenta una cura e un controllo di questi spazi. Un modello che l’Amministrazione sta già sperimentando nella cura di spazi comuni, per riconsegnare alla collettività spazi pubblici abbandonati da anni all'incuria e al degrado».

