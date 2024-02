Un viaggio coinvolgente alla scoperta di uno dei fenomeni culturali più importanti degli ultimi venticinque anni. “Le serie TV. Corso di visione creativa” è il percorso formativo, al via nei prossimi giorni al Centro servizi culturali Unla, per raccontare ed analizzare in un modo nuovo e originale l’evoluzione delle serie tv dagli anni ‘90 ad oggi.

«Un'analisi critica», spiega il direttore della Unla Giancarlo Zoccheddu, ideatore e curatore del progetto, «attraverso un esame approfondito di alcune produzioni televisive contemporanee che hanno lasciato un'impronta importante nella cultura moderna. Insieme ad appassionati o semplici curiosi, esploreremo le dinamiche narrative che le contraddistinguono. Lo faremo in modo amichevole e coinvolgente, mettendo dentro cinema, filosofia, letteratura, musica, pittura e fotografia. Ho selezionato 36 serie (quattro per incontro) e la scelta è stata arbitraria, personale, bizzarra. Non si può fare altro che fidarsi».

Un corso interattivo dove gli spettatori diventano attori nel processo di espansione e interpretazione del mondo delle serie, attraverso l'uso delle piattaforme digitali, dei social media, dei forum dedicati e la creazione di fanfiction.

La prima stagione del corso prevede 9 incontri ogni ultimo sabato del mese, con una pausa estiva. Si parte il 24 febbraio con il primo episodio: «E quando guardi a lungo in un abisso, anche l'abisso ti guarda dentro», che coinvolgerà gli spettatori in un confronto con I segreti di Twin Peaks, Lost, Breaking Bad e Dexter.

«Le serie tv», prosegue Zoccheddu, «esperto di linguaggio cinematografico e audiovisivo - coinvolgono gli spettatori attraverso esperienze cognitive ed emotive caratterizzate da una complessità strutturale che attinge ad una rete di riferimenti che intersecano svariate discipline artistiche Per questo il percorso prevede riferimenti al cinema, alla filosofia, alla letteratura, alla musica, alla pittura e alla fotografia».

Il corso è gratuito e riservato ai maggiorenni iscritti al Centro. Info e iscrizioni a corsi@cscmacomer.it, WhatsApp 3917510083 o presso la sede del Centro (Padiglione Filigosa - Ex Caserme Mura, Viale Gramsci, Macomer).

