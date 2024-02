Chi si avventura nelle ore notturne nell'area di Nuraghe Ruggiu, nel poliambulatorio del distretto sanitario e nella Rsa, deve fare i conti con la situazione legata alla mancanza di illuminazione, alle strade sconnesse, senza segnaletica e ad altri disagi. Nella vecchia statale 129, fino ad arrivare all'ingresso del poliambulatorio, da qualche mese manca totalmente l'illuminazione. Lampade fuori uso, mai sostituite e tanti altri inconvenienti.

È difficile per tanti poter arrivare alla guardia medica, ospitata in una stanza del poliambulatorio. La situazione si presenta difficile soprattutto per chi l'area deve frequentarla sporadicamente. Già dall'uscita dall'abitato, gli automobilisti devono fare pericolosi slalom, per evitare le buche presenti sulla statele 129, che conduce a Bosa e all'uscita verso la 131 per Sassari. Ancor peggio quando si svolta per entrare nell'area del complesso sanitario di Nuraghe Ruggiu. Per arrivare al poliambulatorio e alla Rsa, si deve percorrere circa 400 metri tra curve e contro-curve, dove l'asfalto in certi tratti è fatiscente e dove manca totalmente la segnaletica, oltre all'illuminazione. La situazione è stata segnalata più volte alla direzione sanitaria, anche dal personale medico e paramedico che opera in entrambi complessi, ma soprattutto da tanti cittadini.

Si verificano anche altri inconvenienti. Vista la scarsa disponibilità di parcheggi è difficile per i mezzi pubblici manovrare tra le auto in sosta, che occupano tutti gli spazi possibili. C'è una situazione di degrado dove occorre un intervento immediato, con la sistemazione della strada di ingresso e con la normalizzazione dell'impianto di illuminazione.

