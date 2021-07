Non potrà entrare per un anno negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento per decisione del questore di Nuoro che ha emesso nei suoi confronti il divieto di accesso.

Destinatario del provvedimento è un cittadino di Macomer. La sera del 27 giugno scorso è entrato in un bar di via Roma armato di una sbarra in ferro e si è scagliato, sotto gli occhi di varie persone, contro uno degli avventori colpendolo alla testa e a un braccio. L’aggressore è stato allontanato dai presenti ed è fuggito nelle vie del centro.

Successivamente, una volta identificato, è stato denunciato per lesioni, minacce e porto di oggetto atto ad offendere.

