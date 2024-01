In questi ultimi anni Abbanoa ha investito ingenti somme (un milione e mezzo di euro) per la riqualificazione dell'intera rete idrica di Macomer, che versava in condizioni di degrado, creando disagi su disagi ai cittadini. Si tratta di finanziamenti ottenuti tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo e la Coesione, che sono stati investiti per la riqualificazione dell'intero sistema idrico.

In questi giorni, nell'ambito dei lavori in corso per l'efficientamento, si stanno eseguendo alcuni collegamenti, con la realizzazione di un by-pass necessario per costruire la nuova condotta in via Angioi (centro storico) quindi al contestuale scollegamento delle vecchie tubature, ormai obsolete, che generavano enormi perdite. Un intervento che sta creando disagi, bene sopportati però dai cittadini di quell'area.

Sono tre gli appalti portati avanti in questi ultimi anni.

«Il tutto - è scritto nel documento dell'azienda - rientra nel pacchetto di interventi, approvato dal Cda guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell'Isola per l'efficientamento delle reti idriche. Per quanto riguarda Macomer gli appalti sono tre. Quello in corso interessa le vie Foscolo, Parini e Angioi». Abbanoa mette in evidenza che negli ultimi anni Macomer è stata interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e alla dismissione di condotte, sostituite con tubazioni moderne in ghisa sferoidale, materiale che garantisce una miglior tenuta. «Gli interventi in corso - scrive Abbanoa - riguardano ulteriori opere volte all'efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione».

