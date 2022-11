Solo e armato di pistola ha fatto irruzione, poco prima della chiusura, negli uffici Aci, nella centralissima via Piercy a Macomer, a pochi passi dal sottopasso ferroviario.

Una rapina è stata compiuta poco prima delle 20, negli uffici Aci, dove oggi c'era il rinnovo di patenti e dove è arrivata gente da tutto il circondario. Davanti agli impiegati si è presentato un uomo col volto coperto e armato di pistola, che ha intimato, con tono minaccioso, la consegna dell'incasso. Gli impiegati e lo stesso titolare dell'ufficio, non avrebbero avuto nessuna reazione.

L'uomo è poi scappato a piedi, dileguandosi nelle viuzze che non sono distanti dalla stazione ferroviaria e dal centro intermodale, dove erano in partenza i pullman per i paesi e per Nuoro. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, coordinati dal dirigente Federico Farris. Gli agenti e anche i carabinieri hanno subito organizzato dei posti di blocco e delle ricerche in tutta la zona attorno all'ufficio Aci e anche nelle stazioni ferroviarie.

Sono stati controllati anche i bagni, ma del malvivente nessuna traccia. Non si conosce ancora l'entità del bottino.

