Una festa di Carnevale, ma anche un buon segnale di ripresa per il capoluogo del Marghine, grazie alla presenza giovanile alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati. Grande la partecipazione dei giovani, con circa 1500 ragazzi.

Una manifestazione che rientra a pieno titolo in Su Carrasegare Macumeresu, organizzato col patrocinio del Comune, dall'associazione culturale Macomente. Una grande partecipazione di ragazzi, ma anche di gente, che hanno letteralmente invaso il centro della cittadina.

La sfilata dei carri e delle maschere è iniziata quasi in sordina nel pomeriggio, partita dalle ex caserme Mura. Il corteo è stato seguito da migliaia di persone. I carri allegorici e il gioioso gruppo delle maschere, ha attraversato tutta la cittadina, tra canti e balli e tanta musica. Una sfilata che si è conclusa a tarda sera, dove tutti hanno poi invaso il centro polifunzionale, dove si è svolto il ballo in maschera.

Una sfilata caratterizzata quindi dalla grande partecipazione giovanile, con gruppi organizzati, che hanno dato vita alla grande festa. Tante maschere, tante allegorie e anche spunti politici, che hanno fatto sorridere tutti. Soddisfatti gli organizzatori e soddisfatti anche gli amministratori comunali.

