Consiglio Comunale straordinario questo pomeriggio alle 18.00 nella Sala Giovanni Paolo II, ex salone Moreddu, a Lula.

L’assemblea è «aperta - si legge nel comunicato dell'Amministrazione Comunale – a tutti i cittadini e le associazioni della comunità».

Il consiglio in seduta straordinaria è stato convocato a circa due settimane dagli ultimi fatti delittuosi che hanno colpito l'intera comunità la notte di domenica 1° ottobre, quando in chiusura della manifestazione Autunno in Barbagia, è stato ucciso Nico Piras di 42 anni.

All'ordine del giorno: "Riflessioni e analisi sull'equilibrio sociale della comunità".

© Riproduzione riservata