Due ettari di macchia mediterranea e sterpaglie divorati dal fuoco.

È il bilancio dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne de Sa Serra, a Lotzorai.

Il rogo, di probabile origine dolosa, è stato spento poco dopo le 16 grazie all’intervento coordinato del personale delle stazioni forestali di Tortolì e Baunei insieme ai vigili del fuoco di Tortolì.

Operazioni effettuate in sinergia dalle squadre dell’antincendio che hanno evitato la propagazione delle fiamme verso le abitazioni, per le quali non c’è stato nessun allarme.

