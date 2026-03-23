la curiosità
23 marzo 2026 alle 18:54
Lodine “roccaforte” del No al referendum: è al 91,26%Alta affluenza e il sì si blocca ad appena l’8,74%
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Lodine roccaforte del no al referendum sulla Giustizia.
Sono dati da record quelli arrivati al termine dello spoglio dalle urne del paese della Barbagia di Ollolai, in provincia di Nuoro.
Al seggio si sono presentati 183 elettori su 260 aventi diritto, con una percentuale di affluenza al 70,38%.
A mettere una croce sul No sono stati 167: il 91,26%. Sul Sì hanno puntato solo in 16: l’8,74%.
(Unioneonline/E.Fr.)
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