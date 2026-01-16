Grave incidente nel pomeriggio a Lodè, dove un diciottenne ha perso tre dita di una mano in seguito all’esplosione di un petardo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16 in corso Villanova. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe acceso un petardo di grosse dimensioni senza riuscire a lanciarlo prima dello scoppio. L’esplosione gli ha provocato l’amputazione di tre dita della mano sinistra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bitti. Considerata la gravità delle lesioni, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso dell’Areus.

(Unioneonline/v.f.)

