La notte di Natale stava per trasformarsi in tragedia. Un operaio, G.B. di 38 anni, ex dipendente dello stabilimento Antica Fornace, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro in codice rosso, dopo essere stato investito pare intenzionalmente, dall'auto condotta da un altro operaio, M.S. di 45 anni, entrambi di Bolotana.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e messo in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in fin di vita. Dietro la movimentata vicenda ci sarebbe una donna contesa, ma tutto è al vaglio dei carabinieri della stazione di Bolotana e della compagnia di Ottana che, dopo aver sentito alcuni testimoni, hanno avviato delle indagini per far luce sulla movimentata vicenda.

Tra i due operai – secondo una prima ricostruzione – sarebbe nato un alterco. Poi dalle parole pesanti i due sarebbero passati ai fatti. Uno ha preso la sua auto e intenzionalmente avrebbe investito il suo avversario in amore, ferendolo gravemente.

