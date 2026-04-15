Momenti di tensione mercoledì pomeriggio in via Lamarmora a Nuoro, dove una segnalazione per una lite in corso ha richiesto l’intervento immediato della Polizia. Sul posto sono giunte due pattuglie della Questura, che in breve tempo hanno raggiunto l’area indicata, nei pressi di un chiosco situato vicino al Quadrivio.

All’arrivo degli agenti, la situazione appariva già concitata: presenti diversi uomini, presumibilmente di nazionalità africana, che - secondo quanto riferito - non parlavano italiano e risultavano privi di documenti di identificazione e di permesso di soggiorno, dunque con tutta probabilità immigrati irregolari sul territorio nazionale. Gli operatori hanno immediatamente riportato la calma evitando che la discussione degenerasse e avviato i controlli di rito. Al termine delle prime verifiche sul posto, i soggetti saranno accompagnati in Questura per procedere con l’identificazione e accertare la loro posizione sul territorio nazionale. L’episodio ha attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona. Le verifiche da parte delle forze dell’ordine sono tuttora in corso.

© Riproduzione riservata