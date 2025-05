È successo tutto intorno alle 3 del mattino. Una banda di malviventi ha tentato un colpo, ma pare fallito al bancomat del Banco di Sardegna di Lei, piccolo centro del Marghine.

I ladri hanno provato prima a far esplodere il bancomat con una carica, poi, non riuscendo nell’intento, hanno provato a scardinarlo con uno smeriglio. Nonostante i tentativi, l’apparecchio ha resistito e i malviventi sono stati costretti ad abbandonare il colpo e darsi alla fuga a mani vuote. Per dileguarsi con facilità e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri hanno anche messo una catena con dei chiodi a tre punte sulla strada.

Il bancomat si trova in pieno centro abitato, il che ha aumentato il livello di pericolo per i cittadini. Sul posto sono subito intervenuti gli artificieri e i carabinieri di Macomer e gli artificieri, per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Ora è caccia alla banda, mentre gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e i residui dell’esplosivo.

