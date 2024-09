Un anziano di 92 anni è stato denunciato a Lei dai carabinieri della Stazione di Silanus e quelli del nucleo Ispettorato del lavoro di Nuoro per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Secondo gli accertamenti, condotti anche mediante l’ausilio delle banche dati, l’uomo, dall’agosto 2021, ha ricevuto senza averne diritto l’assegno di inclusione per oltre 21mila euro. O meglio, il diritto non ce l’aveva più, avendolo perso dopo aver «soggiornato all’estero per periodi superiori ai 29 giorni».

Per la restituzione delle somme, rendono noto i carabinieri, «sono stati interessati gli uffici competenti dell’Inps. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata