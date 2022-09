Anche in Sardegna sono apparsi i manifesti funebri per la morte della regina Elisabetta. A Orgosolo l’iniziativa è stata presa dai “fedales” classe 1986, legati alla sovrana per quel “6” finale e riuniti nell’associazione dell’Assunta.

"I fedales dell'Assunta – recita il manifesto - si stringono con affetto ai figli Carlo principe del Galles e Camilla, Anna principessa reale, Andrea Duca di York, Edoardo Conte di Wessex e ai cari nipoti Williams duca di Cambridge e Catherine, con Henry duca di Sussex e Meghan, per l'improvvisa dipartita della nostra cara e stimata fedale sua Maestà Regina Elisabetta II".

Il manifesto a Orgosolo (Ansa)

A Oliena invece il tributo viaggia su Facebook con il post di Gianfranco Zola, ex giocatore che ha ricevuto da Elisabetta II il titolo di baronetto: “Incontrare la Regina Elisabetta II a Roma è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita”, scrive l’ex numero 25 del Chelsea, pubblicando una foto che lo ritrae mentre saluta Sua Maestà durante la sua visita di Stato a Roma nel 2000.

La foto pubblicata da Gianfranco Zola (via Facebook)

