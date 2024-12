Nel cuore della Sardegna, le luci del Natale si accendono con un’iniziativa che celebra le tradizioni, la cultura e l’ospitalità dell’isola. “Natale nel cuore della Sardegna”, promosso dalla Camera di Commercio di Nuoro, trasforma 18 comuni del territorio in un palcoscenico di eventi, mercatini e spettacoli che animeranno le festività fino all’Epifania.

Dai borghi montani alle località costiere, ogni angolo del territorio sarà pervaso dall’atmosfera unica del Natale, con un programma che mette al centro le eccellenze artigianali, enogastronomiche e culturali. Una manifestazione che non è solo una celebrazione natalizia, ma un’occasione per rafforzare l’identità e il tessuto sociale di un territorio ricco di storia e tradizioni.

L’iniziativa della Camera di Commercio di Nuoro si ispira al successo di manifestazioni come Autunno in Barbagia e Primavera nel Cuore della Sardegna, si conferma come un progetto strategico per valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale della regione. I comuni coinvolti sono Bari Sardo, Bitti, Bosa, Desulo, Dorgali, Isili, Jerzu, Lanusei, Macomer, Nuoro, Nurri, Orosei, Seui, Siniscola, Sorgono, Tertenia, Torpè e Tortolì.

Un investimento della Camera di Commercio di oltre 400 mila euro, con i comuni che, a loro volta, hanno stanziato un importo equivalente per attività di animazione e decorazione urbana. Luminarie, allestimenti festivi e addobbi contribuiranno a creare un’atmosfera unica, capace di attrarre visitatori e coinvolgere le comunità locali.

Il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò, sottolinea l’importanza del progetto: «Natale nel cuore della Sardegna rappresenta molto più di una serie di eventi natalizi. È un’occasione per rafforzare il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, valorizzando le eccellenze culturali, enogastronomiche e artigianali che lo caratterizzano. La partecipazione di diciotto comuni testimonia la vitalità di un territorio che sa fare rete e proporsi come destinazione attrattiva anche durante il periodo invernale».

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento: natalenelcuoredellasardegna.it. Non solo come un evento da vivere, ma anche come un’opportunità per riscoprire il fascino dell’isola durante la stagione invernale, consolidando il legame tra tradizione e innovazione nel cuore della Sardegna.

