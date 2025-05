Un incendio è divampato stamattina in un’abitazione di via Garibaldi, a Orani. La squadra 2A del comando dei vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta intorno alle 12.15 per domare le fiamme.

Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un elettrodomestico. In poco tempo il fuoco si è propagato in diversi ambienti della casa, causando gravi danni alla struttura. Fortunatamente non si registrano feriti.

I vigili del fuoco, una volta sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e allontanato alcune bombole gpl, evitando ulteriori rischi.

(Unioneonline/v.f.)

