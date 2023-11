Incendio nella notte a Gavoi. Questa volta ad andare in fiamme è stato il pick up di un allevatore che era parcheggiato nella centralissima via Roma all'altezza del civico 141.

Era circa l’una di notte quando una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta nel centro abitato di Gavoi per l’incendio.

Nelle fiamme, domate dai vigili del fuoco, il mezzo è andato completamente distrutto e le stesse hanno provocato lievi danni agli infissi di una casa adiacente. Sono in corso le indagini dei Vigili del Fuoco unitamente alla Polizia di Stato per individuare le cause dell’incendio.

