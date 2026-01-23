Notte di super lavoro per i vigili del fuoco. Le squadre del Comando di Nuoro sono intervenute per tre incendi di auto ad Aritzo, Bosa e Jerzu.

L’episodio più recente si è verificato nel centro abitato di Aritzo, dove una Citroen C4 è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Sorgono, che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. Poco prima, un altro intervento aveva interessato un furgone parcheggiato in via Giovanni XXIII, a Bosa andato completamente distrutto dalle fiamme.

A operare è stata la squadra del distaccamento di Macomer. Il primo incendio della notte si era invece registrato a Jerzu, dove un fuoristrada è stato interessato da un incendio.

L’intervento di Lanusei ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme, evitando altri danni. Avviate le prime indagini per ricostruire la dinamica degli eventi non si esclude la natura dolosa degli incendi. Presenti i Carabinieri delle rispettive stazioni, impegnati negli accertamenti.

