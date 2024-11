Il medico di famiglia ha troppi assistiti, ben 1800 e «per una prescrizione della normativa vigente» dovrà tornare a 1000. Ma con la conseguenza che tutti gli assistiti «per evitare discriminazioni» dovranno rifare la scelta del medico.

A comunicarlo il distretto Socio Sanitario di Nuoro dell'Asl 3. «I pazienti a carico del medico di Medicina Generale dottor Riccardo Ferrarelli - scrive in una nota l'Asl - dovranno passare dagli attuali 1800 a 1000. Pertanto, sempre nel rispetto della normativa, al fine di evitare discriminazioni, tutti gli attuali 1800 assistiti dovranno nuovamente procedere alla formalizzazione della scelta del medico. Si rende noto che, contestualmente, a far data dall’1 dicembre aprirà l’ambulatorio a Nuoro, in via Giovanni Prati n. 11, il nuovo medico incaricato dottoressa Marialuisa Marceddu, pertanto – per tutti gli utenti – sarà possibile ampliare la scelta, e in tal modo nessun ex paziente del dottor Ferrarelli resterà privo di assistenza sanitaria».

Si annuncia un "assalto" allo sportello che sarà operativo da lunedì 25 novembre a venerdì 29 novembre dalle 8.30 alle 13.30 (martedì e giovedì opererà anche in orario serale anche dalle 15.00 alle 17.00) per effettuare le scelte del nuovo medico. Scelta che si potrà fare anche on line collegandosi online al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico al seguente indirizzo: https://fse20.sardegnasalute.it/

© Riproduzione riservata