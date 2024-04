Bambini, ragazzi, amici, adulti, madri e padri di famiglia, religiosi e religiose. Una folla si è radunata in via Dessanay, a Nuoro, per la fiaccolata in ricordo di Patrick Zola e Ythan Romano, i due ragazzini di 15 e 14 anni che la sera di Pasquetta sono morti mentre giocavano dentro un casolare diroccato di questa zona periferica del capoluogo barbaricino.

Un’intera comunità, quella nuorese, ma anche quelle di Oliena e di Desulo, dove le due vittime avevano legami familiari, e da altri centri della zona. A migliaia hanno risposto all’appello di preghiera lanciato dalla parrocchia di San Domenico Savio e dal suo pastore, don Stefano Paba: «Siamo qui in questo luogo dove la notte è arrivata improvvisa», ha detto il sacerdote, «e ci ha lasciato solo tanto dolore».

«Li ricordiamo così», ha detto una suora al microfono, con la voce rotta dalle lacrime, «perché la vita è sempre più forte della morte. Di loro», di Patrickl e Ythan, «ci rimarrà per sempre il desiderio di vita».

