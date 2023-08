Un Canadair in avaria, un altro che è dovuto tornare a terra per fare rifornimento, altri due – arrivati dalla Penisola – che hanno continuato a effettuare lanci e un quinto pronto a decollare da Capodichino (Napoli) in caso di peggioramento della situazione. In più, a terra, il Gauf di Oristano, squadre corpo forestale di Tonara e Sorgono, 9 di Forestas, 4 dei vigili del fuoco, quattro organizzazioni di volontariato e due squadre di barracelli.

Ha messo sotto pressione l’apparato dell’antincendi il grosso incendio divampato in mattinata nelle campagne tra Sorgono, Atzara e Samugheo.

Il fuoco, partito in località S’Agase, ha colpito antiche sugherete, bruciando anche le chiome.

Il bilancio dei danni è ancora tutto da stilare: dopo oltre cinque ore di lotta il rogo, stando a quanto si apprende, è in fase di bonifica.

L’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, assicura che il primo intervento è stati tempestivo: «L’avvistamento risulta alle 10,39, il primo elicottero è arrivato alle 10,43, quindi in quattro minuti».

