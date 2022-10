Avverrà oggi la consegna del defibrillatore acquistato con i soldi raccolti tramite una lotteria in memoria di due giovani prematuramente scomparsi. L’iniziativa rientra nel progetto Pad (Pubblico accesso al defibrillatore) dedicato a Donatello Barroi e Riccardo Todde.

Erano ragazzi generosi e i loro amici, nei mesi scorsi, per ricordarli hanno deciso di promuovere un’iniziativa che li tenesse nei cuori di tutti per sempre, organizzando una raccolta fondi per il defibrillatore da installare nella scuola elementare “Cesare Battisti” di Girasole. La prima scintilla da cui nasce l’idea è stata dell’imprenditore Antonio Palmas che, insieme ai suoi amici, hanno organizzato una lotteria: "L’ho fatto sei anni fa per il campo sportivo di Girasole ed era andata bene”.

Nel giro di poco tempo quasi tutti i 2.000 biglietti sono stati distribuiti. Qualche premio, cerimonia di consegna dei fortunati durante la festa del paese, con il sindaco, Lodovico Piras, a fare gli onori di casa, con l’obiettivo di ricordare Riccardo e Donatello donando un oggetto utile per la comunità.

L’installazione vera e propria avverrà la settimana prossima, intanto oggi alle 15 nel centro sociale di via Mare si terrà un corso di formazione con l’assistenza dell’esperta Simona Buono. Il sindaco di Girasole plaude all’iniziativa: “È encomiabile che alcuni ragazzi del nostro territorio abbiano dato vita a questa iniziativa di donare un defibrillatore nella scuola primaria. L’amministrazione fa la sua parte, che è quella di supportare iniziative così belle”.

