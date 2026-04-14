Poco più di due anni fa, una serie di incendi di auto aveva creato grande tensione a Gavoi. In questi giorni, una delle vittime è entrata in possesso del video di un danneggiamento e ha pubblicato la sequenza che documenta l’azione.

Nel filmato si vede un individuo incappucciato mentre, in via De Gasperi, cosparge un’auto con un bidone di liquido infiammabile. Dopo essersi allontanato, torna indietro per appiccare il fuoco.

L’intera scena è stata ripresa e condivisa ieri sui social dalla vittima.

«Un gesto molto apprezzato – ha sottolineato il sindaco Salvatore Lai – perché ha messo a disposizione di tutti un video che può aiutare a capire quanto accaduto».

Dopo aver dato fuoco al veicolo, si verifica un’esplosione e l’incappucciato fugge. In sottofondo si sentono le urla di chi si accorge del rogo. L’azione dura complessivamente circa cinque minuti.

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