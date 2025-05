Si avvia a conclusione il progetto “Tutti insieme: lo sport per contrastare la dispersione scolastica e favorire l'inclusione in Sardegna,” che ha visti coinvolti 8 paesi del Plus di Nuoro: Oliena, Dorgali, Bitti, Orune, Ollolai, Olzai, Ottana e Orgosolo. Soggetto Capofila la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Sardegna con Speedysport Asd Aps e partner Caritas della Diocesi di Nuoro, Plus di Nuoro, istituto Comprensivo Gisellu di Dorgali, Istituto Comprensivo Oliena e tutte le Amministrazioni Comunali che hanno creduto in un progetto in grado di affrontare alcune problematiche giovanili che coinvolgono i bambini e i ragazzi.

Destinatari dell’iniziativa circa 250 minori tra i 5 e i 10 anni, residenti nel distretto socio-sanitario del PLUS Nuoro, raggiunti da tante attività progettuali: pratica sportiva, in particolare la pesca, incontri con biologi, laboratori espressivi, identità, ascolto, autostima e relazioni. Con loro anche i genitori, gli insegnanti e gli educatori dei minori che hanno partecipato alle attività di formazione . Gli ultimi appuntamenti saranno sul Lago di Gusana in località Taloro, domani (venerdì)e il 17 Maggio dalle ore 09:00 alle ore 15:30 con attività a favore degli istituti scolastici, gli studenti suddivisi in gruppi di lavoro parteciperanno alle attività formative previste dal percorso didattico appositamente studiato per concludere le attività di progetto.

Il 17 in programma anche attività a favore delle famiglie dei ragazzi della Speedy Sport e piccola manifestazione di pesca sportiva per bambini. Il 18 maggio invece serie di attività sul lago Omodeo in località Serra Linta, territorio di Sedilo. Secondo Francesca Cavallucci segretaria FIPSAS che ha coordinato il progetto: «Tutti i bambini e i ragazzi sono stati conquistati da questa esperienza, in cui hanno avuto modo di esprimere al massimo la loro creatività; Abbiamo organizzato eventi belli e formativi, che utilizzano l’arte e lo sport come strumento educativo, di prevenzione, di promozione»

© Riproduzione riservata